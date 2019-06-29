قصي خولي بعد إعلان قدوم طفله.. تساؤلات عديدة وضعت جمهوره في حيرة!

متابعة بتجـــــــــــرد: أثار إعلان النجم السوري، قصي خولي بقدوم طفله الأول، “العميد جونيور”، مفاجأة بين محبيه، بالإضافة إلى الكثير من الفنانين والمشاهير، وخاصة أن الكثيرين لم يكونوا على علم بزواجه السرّي، كما أنه لم يكشف مسبقًا بأية طريقة أنه قد دخل القفص الذهبي.

“خولي” وفور نشره صورة لطفله الصغير عبر صفحتيه على “تويتر وإنستقرام”، انهالت عليه ردود الفعل الواسعة من جمهوره، مقدمين له عبارات التهاني والتبريكات، في الوقت الذي عبر فيه الكثيرون عن صدمتهم من الخبر.

وعلق النجم السوري على إعلان قدوم ابنه “العميد جونيور” باللغتين العربية والإنجليزية قائلا: “من خلالك الله اعطاني الابن والأخ والصديق طول العمر بتمنى كون آلك الأب الحنون والمحب متل بابا.. جدك”الله يطول بعمره.الله يحميلي العميد جونيور ويحمي اولادكم جميعا”.

كما تلقى قصي خولي التهاني من زملائه في الوسط الفني، ومنهم درة زروق، ميساء مغربي، سوزان نجم الدين، لطيفة، صفاء سلطان، باسم ياخور، سارة نخلة، وطلال مارديني، وغيرهم من المشاهير، متمنين له دوام السعادة مع عائلته الجديدة.

وردّ الفنان قصي الخولي، على تعليقات زملائه ومحبيه، قائلاً: “شكرًا جزيلاً على كل المباركات والمحبة والاهتمام والله يحميكم ويحمي اهلكم وأولادكم جميعا ويلّي لسى الله ما عطاه ان شاء الله بيرزقوا .. كل الحب للجميع من القلب .. بوساتي أنا والعميد لعيونكن”.

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واتضح من خلال الصورة التي نشرها قصي أن طفله “العميد جونيور” يبدو عليه في عمر ثلاثة أو أربعة أشهر، وليس في أيامه الأولى، وهو ما أثار استغراب متابعيه أيضًا، كما أحدث حالة من الجدل عن سر الإعلان عن قدوم مولوده هذه الأيام.

وكان خولي قد وضع جمهوره في حيرة أيضًا، عندما رفض الإفصاح في إحدى المقابلات الصحفية، خلال شهر رمضان المنصرم، عما إذا كان متزوجًا بالسر أو لا خلال إجابته على سؤال المذيع حول الموضوع، واعتبره أمرًا شخصيًا، إضافة إلى ذلك فقد قال إنه سيُعلن ذلك في وقت لاحق، وهو ما تم بالفعل الخميس بصورة يد الطفل والتعليق عليها.

ووجّه الكثير من المتابعين تساؤلات للنجم السوري حول هوية زوجته وجنسيتها، لكن أغلب التعليقات جاءت بأنها تحمل الجنسية الأمريكية، كما أنه قد تزوج في الولايات المتحدة الموسم الماضي، دون توضيح ذلك من مصدر رسمي.

ومنذ إعلانه عن قدوم ابنه العميد جونيور؛ تصدر اسم قصي خولي قائمة الأعلى تداولاً عبر محرك “غوغل”، وهذا يدل على البحث المتواصل من محبيه ومتابعيه على أية معلومة جديدة تتعلق بخبر زواجه، بعد المفاجأة التي وصفها البعض بأنها “مدوية”.

يشار إلى أن الفنان السوري كان قد شارك في بطولة مسلسل “خمسة ونص” الذي عُرض في رمضان المنصرم، إلى جانب كل من الفنانة نادين نسيب نجيم، والفنان معتصم النهار.