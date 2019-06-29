عمرو دياب ينشر صورة مع دينا الشربيني لأول مرة.. فكيف تفاعل النجوم؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحدث الفنان المصري عمرو دياب تفاعلاً واسعًا بين جمهوره، وزملائه في الوسط الفني، بعد نشره أول صورة تجمعه بالفنانة دينا الشربيني عبر "إنستغرام"، مكتفيًا بالتعليق بأن الصورة في مدينة "ماربيلا" الإسبانية، دون ذكر أي تفاصيل أخرى، بالرغم من الظهور المثير للجدل، كونهما بملابس سهرة رسمية بلون واحد وهو "الأسود".

وأطلت دينا ممسكة بيد عمرو أثناء نزولهما من على "الدرج"، حيث ارتدت فستان سواريه من اللون الأسود الشفاف، فيما ارتدى "الهضبة" بدلة سوداء كلاسيكية.

وانهالت التعليقات المُهنّئة للثنائي التي تشير إلى زواجهما، إضافة إلى جرأة عمرو دياب في نشر هذه الصورة، خاصة أنه لم ينشر مثلها من قبل، رغم الجدل القائم حول طبيعة علاقتهما على مدار الفترة الماضية، وظهورهما سويًا في أكثر من مكان داخل وخارج مصر.

ورغم انتشار العديد من الصور التي تجمع الفنانين والحديث الكثير عن علاقتهما، وما يجري تداوله بخصوص مشروع زواج يجمعهما، لكن هذه الأقاويل كان عمرو دياب يقابلها دائما بالصمت دون الحديث أو التعليق عليها، قبل أن يفاجئ جمهوره بنشر صورة مع دينا الشربيني في إسبانيا.

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وكان من بين الذين علقوا على الصورة، الفنان عمر السعيد، والفنانة دينا فؤاد، حيث كتب الأول "بووووم"، فيما اكتفت الثانية بوضع قلوب في التعليقات، ومثلها غادة عادل، وجيهان خليل، وكتبت الفنانة عبير صبري: "بحبكم"، كما علقت المطربة الأردنية نداء شرارة قائلة: "الله ع جمال الصورة، الله يهنيكم".

وكتب عدد من المتابعين: "أنا فرحانة جدا بالصورة، دينا تستاهل أنك تقول للدنيا كلها أنك بتحبها"، و"الله على جمال الصورة..الله يهنيكم"، و" إيه الجرأة دي..قلبك مات خلاص"، إلى جانب الكثير من التعليقات الأخرى التي تتساءل عن زواجهما من عدمه.