"حسين الجسمي يوضح حقيقة زواجه السرّي.. والانضمام إلى "روتانا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال النجم الإماراتي حسين الجسمي، إن الفن لم يعطله عن الزواج، لافتًا إلى أن الأمر في النهاية مسألة نصيب.

وأوضح "الجسمي"، في مؤتمره الصحفي الذي عُقد بالمغرب، على هامش فعاليات الدورة الـ 18 من مهرجان موازين، أن ما يُشاع بشأن زواجه السري، ليس له أساس من الصحة.

واعتبر حسين الجسمي، ما تم تداوله عن زواجه، من الشائعات المفرحة التي لا تُزعجه، متمنيًا أن يُصبح الأمر حقيقة ويتزوج، منوهًا إلى أنّ ما يزعجه هو الشائعة الحزينة.

كما نفى الجسمي، انضمامه لبرنامج "ذا فويس" بشكل رسمي؛ لأنه لم يحدث اتفاق بينه وبين إدارة البرنامج، إلا أنه يعتبر انضمامه لمثل هذه البرامج فرصة رائعة لاكتشاف المواهب الفنية الجديدة.

وحسم النجم الإماراتي، موقفه بشأن العودة إلى شركة "روتانا"، للصوتيات والمرئيات، مشددّا على أن فكرة عودته مرفوضة تمامًا؛ لأنه يُنتج أعماله بنفسه بعيدًا عن روتانا وغيرها.

ونوّه حسين، إلى أن علاقته بمسؤولي روتانا جيدة، لكن العلاقة المهنية انتهت، إلا أنه رحبّ بالتعاون مع روتانا في الحفلات إذا ما طُلب منه ذلك.

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واعتبر الجسمي، نفسه ملحنًا مبتدئًا لأنه ملحن "على قده"، حسب وصفه، إلا أنه يسعى للتجريب في أعماله أولًا.

وكشف نجم الخليج، عن عزمه تقديم لحن للنجمة الراحلة وردة، لافتًا إلى أنه قطع خطوات طويلة في تحضير أغنية لها، إلا أن القدر لم يمهلها وتوفيت قبل ظهور تعاونهما للنور.

وعن سبب ابتعاده عن تصوير الكليبات؛ قال إنه يرى أن الكليب إذا لم يكن له هدف أو رسالة فليس من الضرورة تصويره؛ لأنه كفنان يُفضل التركيز على العمل الفني نفسه.

وأكد أنه سيقدم برنامجًا فنيًا مميزًا، في ختام مهرجان "موازين"، مساء اليوم، ويتضمن برنامجه أغاني مصرية، كونها بداية انطلاقته، إضافة إلى عمل جديد للمرة الأولى على مسرح موازين، مشيرًا إلى أن الأغنية المغربية أو العربية لها محبة كبيرة لديه، لافتًا إلى أن من ضمن أولوياته تقديم أغنية مغربية، لأنه يُحب سماع الألحان المغربية القديمة بشدة.