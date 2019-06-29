إليسا تُغازل روتانا بتغريدة: لم أنفصل عنها ولها الأولوية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت النجمة اللبنانية إليسا ملابسات علاقتها بشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مؤكدةً أن "إلى كل اللي بيحبوني" هو الألبوم الأخير لها مع الشركة.

لكن النجمة اللبنانية تركت الباب مفتوحًا أمام احتمالية العودة إلى روتانا، حيث أوضحت أن ألبومها الأخير مع الشركة لا يعني انفصالها عنها.

وكتبت إليسا عبر حسابها بموقع "تويتر": "كنت واضحة بكلامي عن روتانا وقلت إنو هيدا آخر ألبوم بهالعقد مع الشركة، بس مش معناتا انفصلت عنها، وأكيد الأولوية إلها إذا بدي جدد لأنو هيدي شركتي، ونقطة عالسطر".

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وكانت إليسا قالت خلال مؤتمر صحفي على هامش فعاليات مهرجان موازين في المغرب، إن ألبومها الأخير هو الأخير لها مع روتانا وأبدت عدم إعجابها بالاستراتيجية الجديدة التي انتهجتها روتانا بتعاونها مع شركة Deezer، وأوضحت أن أكثر ما ضايقها أن حقوق الأمانة والملكية الفكرية ليست ملكها.

يُذكر أن "إلى كل اللي بيحبوني" هو الألبوم الحادي عشر للنجمة اللبنانية مع روتانا، وتم طرحه رسميًا في الأسواق يوم 25 يوليو 2018.