عمرو دياب ينشر أول صورة له مع دينا الشربيني عبر حسابه

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Jun 29, 2019
في خطوة لافتة ومفاجئة في آن، نشر النجم المصري عمرو دياب صورة مميزة جمعته بالممثلة دينا الشربيني وذلك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلّق دياب على الصورة بما معناه انهما يتواجدان سوياً في اسبانيا.
حظيت الصورة على الآلاف من التعليقات خاصة أنها المرة الاولى التي ينشر فيها “دياب” صورة لهما بهذه الرومنسية على حسابه على انستغرام.
نذكر ان “الشربيني” كانت قد تحدثت مؤخراً بشكل صريح عن علاقتها بعمرو دياب في حوار إذاعي، مشيرة الى إن علاقتها به غيرتها، لأنه متألق وناجح، وهو إنسان يجب أن نحبه، لأنه حنون وجدع، وجعل منها شخصية أفضل وغيّر حياتها تماماً، مشيرة إلى أنها تأخذ رأيه في جميع أعمالها الفنية. وتابعت كاشفة ان دياب حضر معها تصوير مسلسل “زي الشمس” الذي قدمته في رمضان 2019، وشاهدا سوياً مشهد الخيانة في المكساج قبل عرضه، وأعرب لها عن إعجابه الشديد به، وقال لها “إيه الحلاوة دي وأنا أثق في رأيه جداً، لأنه إنسان ناجح وحافظ على ذلك النجاح طوال 35 عاماً، وهو أمر صعب جداً”.
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