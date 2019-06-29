"سينما الحوش".. ملاذ المُخرجين السعوديين لإنقاذ أفلامهم وعرضها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدأ المخرجون السعوديون في الترتيب لعرض أفلامهم ولأول مرة خارج إطار المهرجانات المُعدّة لصيف هذا العام في جدة، حيث افتتحت سينما "الحوش"، وهي سينما مستقلّة الغرضُ منها عرض الأفلام التي ليس لها مكان داخل دور السينما التجارية.

وأكثر تلك الأفلام مصنوع بأيادي مخرجين سعوديين من الشباب حصلت أفلامهم تلك على جوائز في أهمّ المهرجانات الدولية.

وتقوم "سينما الحوش" بعرض أفلام عالمية من حول العالم، لها أهميتها في ذاكرة الجمهور أو على خارطة الصناعة السينمائية، على سبيل المثال فيلم A Space Odyssey 2001 لستانلي كوبرك احتفالًا بالذكرى الخمسين للفيلم.

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وتعدُّ سينما الحوش حلمًا فنيًا يُنقذ بعض المخرجين والمبدعين من إحباطات السينما التجارية وتلاقي أصداء كبيرة، حيث تناولتها صحف عالمية بينها "هوليوود رييورتر" إلى جانب الصحف العربية.

يُشار إلى أن "سينما الحوش" تعرض في منطقة جدة التاريخية بمجهودات شخصية من الشباب وتحظى بإقبال كبير جدًا.