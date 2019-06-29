شكرا لقرائتكم ابنة نانسي عجرم الجديدة إلى العلن لأول مرة.. هل تشبهها؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام برفقة ابنتها الجديدة "ليا". ظهرت نانسي في الصورة حاملة طفلتها، وأرفقت الصورة بعبارة "صباح الخير من ليا"، باللغة الإنجليزية. ولقيت الصورة تفاعلا كبيرا، حيث حصدت الكثير من الإعجابات، وكذلك شارك متابعو الفنانة الصورة على صفحاتهم الخاصة. يذكر أن نانسي عجرم قد رزقت منذ أشهر بطفلتها الثالثة ليا، بعد طفلتيها ميلا وإيلا، لتصبح بذلك أماً لثلاث فتيات.

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