راندا البحيري تعلق على إصابة "جنش".. وهذا ما قالته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة راندا البحيري، صورة لحارس مرمى الزمالك والمنتخب المصري محمود عبدالرحيم الشهير بـ"جنش"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، متمنية له الشفاء بعد إصابته بقطع في وتر إكيلس. وعلقت راندا، على الصورة قائلةً: "ألف سلامة يا جنش، يا رب يعدي البطولة دي علي خير". يشار إلى أن جنش تعرض لالتواء في الكاحل خلال مران حراس مرمي المنتخب، الجمعة، في إطار الاستعداد لمباراة أوغندا في بطولة كأس الأمم الإفريقية، ونقل إلى المستشفى وأثبتت الأشعة تعرضه لقطع في وتر إكيلس.

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