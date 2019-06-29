نيللي كريم بملابس البحر في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة نيللي كريم، جمهورها بمجموعة من الصور نشرتها على خاصية "الاستوري"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وظهرت نيللي في الصور بملابس البحر من أحد الأماكن الساحلية لقضاء عطلتها الصيفية. يُذكر أن الفنانة نيللي كريم تشارك في فيلم "الفيل الأزرق 2" من بطولة كريم عبدالعزيز من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، والذي يعرض في عيد الأضحى المقبل، كما ظهرت ضيفة شرف في فيلم كازابلانكا، الذي يعرض حاليا في دور العرض.

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