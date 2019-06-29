كيم كاردشيان تخطف الانظار بفستان أسود في شوارع نيويورك..صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

خطفت نجمة تلفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيم كاردشيان، الأنظار في شوارع ولاية نيويورك الأمريكية بفستان أسود ضيق قصير، أثناء تنزهها مع صديقتها المقربة.

وكانت جريدة الديلي ميل قد وصفت إطلالة النجمة الأمريكية كيم التي تبلغ من العمر 38 عامًا بـWonder woman ،البطلة الخرافية التي تقدمها الممثلة جال جادوت في أحدث أفلامها.

وتواجدت كيم في نيوريوك بمفردها بدون زوجها مغني الراب الأمريكي كاني ويست وأبنائها.

Advertisements

والجدير بالذكر أن كيم كاردشيان استقبلت في شهر مايو الماضي طفلها الرابع Psalm عن طريق الأم البديلة، وهو ثاني طفل لها يلد بهذه الطريقة بعد ابنتها شيكاغو بسبب عدم قدرتها على الانجاب بعد تعرضها لنزيف في الرحم خلال ولادة طفلها الثاني سانت في 2015.

وكانت نجمة تليفزيون الواقع، قد أقامت مؤخرا، حفلًا صاخبًا وكبيرا، في الفناء الخلفي لقصرها البالغ ثمنه 60 مليون دولار، والواقع في ضواحي بيل إير الراقية، من أجل عيد ميلاد ابنتها الكبرى “نورث ويست” والتي أتمت عامها السادس.

النجمة العالمية البالغة من العمر 38 عاما، اقتبست شكل الحفل من “أرض الكاندي”، فامتلأ المكان بمُختلف ديكورات حلويات الكاندي المُفضّلة لدى الأطفال، وظهر الفناء مُبهجًا مليئًا بالألوان التي لفتت انتباه الصغار والكبار.

وظهر ممر ضخم ملون فوق العشب الأخضر، كذلك الموجود في ألعاب الأطفال، يؤدي إلى منازل المصاصات الخشبية، وذلك من خلال الصور والفيديوهات التي شاركتها العارضة الشهيرة مع الـ 140 مليون مُتابعٍ لحسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.