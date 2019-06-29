نورهان بالحجاب والعباءة في مسجد السيد البدوي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية نورهان جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

نورهان ظهرت في الصور وهي ترتدي الحجاب والعباءة، حيث كانت في زيارة لمسجد السيد البدوي في طنطا، وكتبت معلقة: «ولسوف يعطيك ربك فترضى، أعطاني الله وأجبر خاطري، مسجد السيد البدوي بطنطا الحمد لله على قدر رحمته التي وسعت كل شيء».

الصور حازت على إعجاب الفنانة الشابة، وتغزل الفانز فيها من خلال عدد كبير من التعليقات عبر حسابها الخاص.

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نورهان شهدت حالة من النشاط الفني في شهر رمضان، حيث شاركت في اكثر من عمل الفني الأول هو مسلسل «قمر هادي»، والذي شاركت في بطولته مع الفنان هاني سلامة، والمسلسل حاز على نسبة مشاهدة عالية.

العمل الثاني الذي شاركت به نورهان هو مسلسل «علامة استفهام»، مع الفنان محمد رجب، حيث قدمت شخصية الدكتورة همت، والمسلسل كان يعتمد على الإثارة والتشويق.

نورهان كانت قد انتهت قبل رمضان من تصوير مسلسل «بحر»، والذي تشارك في بطولته مع الفنان ماجد المصري، ويناقش الدراما الصعيدية.