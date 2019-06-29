شاروخان في ليلة واحدة بثلاث إطلالات مختلفة.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

قبل نحو أسبوع، شوهد النجم شاروخان مع زوجته جوري خان وابنه أبرام في مطار مومباي في أثناء توجهه إلى لندن، وعائلات المشاهير غالبًا ما تذهب العائلة في إجازة بغض النظر عن جدولها المحموم لقضاء وقت ممتع بعيدًا عن أجواء العمل.

يزورون لندن بشكل منتظم من أجل الاطمئنان على سوهانا خان، التي تستكمل تعليمها هناك، وغالبًا ما ينضم اليهما أيضا ابنهما الأكبر اريان خان في أثناء زيارتهما إلى لندن.

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ومع ذلك، قام شاروخان برحلة ليوم واحد إلى مومباي وسط إجازته بسبب بعض الالتزامات المهنية السابقة، حضر النجم خلال زيارته حدثين مهمين عُقدا في المدينة خلال فترة زمنية قصيرة، شوهد شاروخان في حفل إطلاق المقطوعات للمخرج الماراثي ” فيكرام فانيس “بعنوان” ابتسامة من فضلك”، وأيضًا العرض الأول لفيلم أيوشمان خورانا “المادة 15”.

في هذا الحدث، بدا خان وسيمًا، وهو يرتدي قميصًا أبيض بسيطًا وبنطلون جينز أزرق داكن اللون مع سترة جلدية زرقاء داكن، وفي الحدث الآخر، غيّر خان ملابسه وشوهد في قميص أسود بنطلون الجينز نفسه مع سترة من جلدية باللون البني.

بعد إكمال التزاماته الشخصية والمهنية، غادر شاروخان مومباي وتوجه إلى لندن، وتم التقاطصةر له في الساعات الأولى من الصباح في قميص وبنطلون اسود مع سترة عسكرية مطبوعة باللون الأزرق.