ابنة رانيا فريد شوقي تدخل عالم الشهرة وتجذب الأنظار بطلاتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن ملك عوض، ابنة الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي، ستسلك طريق والدتها نحو الشهرة والنجومية ولكن من باب آخر.

ابنة رانيا تعمل كموديل لعدد من المجلات، وشاركت متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، في صور لها، تألقت فيها من خلال عدد من الأزياء الأنيقة.

ملك ورثت نفس جمال والدتها، بل شهد لها الفانز أنها تفوقها جمالا، وتتمتع بجاذبية خاصة، رغم أنها مازالت في سن صغير، وتساءل البعض إن كانت ستفكر مستقبلا في دخول الوسط الفني أيضا.

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رانيا فريد شوقي احتفلت مؤخرا بعيد زواجها الثالث من زوجها الثالث تامر الصراف، بينما سافرت معه لأحد الشواطئ الساحلية.

الفنانة المصرية تزوجت في بداية حياتها من مصمم الرقصات عاطف عوض، وأنجبت منه ابنتيها ملك وفريدة، ولكنها انفصلت عنه بعد ذلك.

رانيا تزوجت عام 2007 من الفنان مصطفى فهمي، ولكن الخلافات دبت بينهما على وتم الطلاق 3 مرات متتالية، وانفصلت عنه لتتزوج من تامر الصراف عام 2015.

الفنانة المصرية هي ابنة الفنان الراحل فريد شوقي، كان لها بداية قوية معه في السينما وقدمت الاستعراض، ولكنها تألقت دراميا خلال الفترة الماضية.