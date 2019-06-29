مع عمر عبدالعزيز في "بيجامة" واحدة.. إسعاد يونس تستعيد ذكريات "المجنونة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة إسعاد يونس، صورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من كواليس فيلم "المجنونة".

وظهرت إسعاد في الصورة رفقة المخرج عمر عبدالعزيز، وهما يرتديان بيجامة واحدة، وعلقت على الصورة: "واحنا بنصور فيلم المجنونة، قررنا أنا ومخرج الفيلم صديق عمري عمر عبدالعزيز إننا نسطو علي بيجامة بهجت قمر، اللي كان بيصور معانا ضيف شرف ونلبسها شركة، وكانت هذه الصورة، أنا و صديقي روحين في بيجامة".

يذكر أن فيلم "المجنونة" بطولة محمود عبدالعزيز وإسعاد يونس وحاتم ذو الفقار ومها أبو عوف، وسيناريو وحوار إسعاد يونس، وإخراج عمر عبدالعزيز.