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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة إسعاد يونس، صورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من كواليس فيلم "المجنونة".
وظهرت إسعاد في الصورة رفقة المخرج عمر عبدالعزيز، وهما يرتديان بيجامة واحدة، وعلقت على الصورة: "واحنا بنصور فيلم المجنونة، قررنا أنا ومخرج الفيلم صديق عمري عمر عبدالعزيز إننا نسطو علي بيجامة بهجت قمر، اللي كان بيصور معانا ضيف شرف ونلبسها شركة، وكانت هذه الصورة، أنا و صديقي روحين في بيجامة".
يذكر أن فيلم "المجنونة" بطولة محمود عبدالعزيز وإسعاد يونس وحاتم ذو الفقار ومها أبو عوف، وسيناريو وحوار إسعاد يونس، وإخراج عمر عبدالعزيز.
كانت هذه تفاصيل خبر مع عمر عبدالعزيز في "بيجامة" واحدة.. إسعاد يونس تستعيد ذكريات "المجنونة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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