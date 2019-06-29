فيديو| علاء مرسي: "كنت سببًا في شهرة نجم سينما كبير ومابيردش عليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قال الفنان علاء مرسي، إنه كان سببا في مشاركة أحمد السقا ومحمد سعد في مسلسل "مين الذي لا يحب فاطمة"، مضيفا: كنت سببًا لشهرة نجم كبير جدًا في السينما ومابيردش عليا في التليفون".

وأضاف مرسي، في أثناء لقائه ببرنامج "الجمعة في مصر"، اليوم المُذاع على شاشة "MBC": "أنا بكون سعيد إني سبب في حاجة ربنا استخدمني فيها للخير، وربنا هو اللي بيختارك للخير أو الشر".

ويعرض لعلاء مرسي حاليًا فيلم "قهوة بورصة مصر" من بطولة وتأليفه علاء مرسي، ويشاركه فيه حسن حسني، ولطفي لبيب، ورانيا محمود ياسين، وعبدالله مشرف، والنجمة نجوى فؤاد.