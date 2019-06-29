شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة ألبوم كامل من كلماته وألحان وغناء عمرو مصطفى والان مع التفاصيل
أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية عن مفاجأة جديدة من نوعها، وهي عبارة عن ألبوم كامل من كلماته وألحان وغناء النجم المصري عمرو مصطفى.
وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سيجمعني ألبوم كامل من كلماتي وألحان وغناء عمرو مصطفى وبتوزيع لنخبة من الموزعين العالميين وفي أكبر وأحدث استوديوهات العالم".
وأضاف: "أعتقد أنه سيكون نقلة في عالم الموسيقى العربية، وأنا أرفع راية التحدي. اعملوا مزيكا زي كده أو كونوا مستمعين فقط. موعدنا ٤ أغسطس في يوم ولدت فيه وأحببت أن أشارككم الألبوم فيه كنت مهتما بكل التفاصيل وأكثر ما أتعبني جنان عمرو مصطفى. ربنا يتمم على خير... أتحداكم".
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