ماجدة الرومي تحصل على الدكتوراه الفخرية في العلوم الإنسانية

متابعة بتجــــــــــرد: شاركت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي جمهورها، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، بصور لها أثناء تكريمها في جامعة بيروت.

وحصلت ماجدة الرومي على الدكتوراه الفخرية في العلوم الإنسانية، من الجامعة بمناسبة الذكرى الـ56 على تأسيسها.

وعلقت ماجدة الرومي، على الصور قائلة: “جامعة بيروت العربية تكرم ماجدة الرومي بمنحها دكتوراه فخرية في العلوم الإنسانية، تقديرًا لعطاءاتها الإنسانية والثقافية والفنية والأكاديمية طيلة مسيرتها، وذلك في الذكرى الـ٥٦ على تأسيس الجامعة بفرعيها ببيروت والدبّية”.

يشار إلى أن ماجد الرومي، تستعد لإحياء حفل غنائي جديد، بمركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات على البحر الميت في الأردن، وذلك يوم الجمعة ٥ – ٧ – ٢٠١٩.

من ناحية أخرى أحيت ماجدة الرومي، حفلاً غنائيًا كبيرًا بالقاهرة، منذ عدة أسابيع، وتبرعت بإيراداته لصالح إحدى الجهات الخيرية التي ترعى الأيتام.