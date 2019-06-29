متابعة بتجــــــــــرد: شاركت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي جمهورها، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، بصور لها أثناء تكريمها في جامعة بيروت.
وحصلت ماجدة الرومي على الدكتوراه الفخرية في العلوم الإنسانية، من الجامعة بمناسبة الذكرى الـ56 على تأسيسها.
وعلقت ماجدة الرومي، على الصور قائلة: “جامعة بيروت العربية تكرم ماجدة الرومي بمنحها دكتوراه فخرية في العلوم الإنسانية، تقديرًا لعطاءاتها الإنسانية والثقافية والفنية والأكاديمية طيلة مسيرتها، وذلك في الذكرى الـ٥٦ على تأسيس الجامعة بفرعيها ببيروت والدبّية”.
يشار إلى أن ماجد الرومي، تستعد لإحياء حفل غنائي جديد، بمركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات على البحر الميت في الأردن، وذلك يوم الجمعة ٥ – ٧ – ٢٠١٩.
من ناحية أخرى أحيت ماجدة الرومي، حفلاً غنائيًا كبيرًا بالقاهرة، منذ عدة أسابيع، وتبرعت بإيراداته لصالح إحدى الجهات الخيرية التي ترعى الأيتام.
كانت هذه تفاصيل خبر ماجدة الرومي تحصل على الدكتوراه الفخرية في العلوم الإنسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.