متابعة بتجــــــــرد: بعد طول انتظار وترقب من الجمهور في لبنان والوطن العربي، تقرر أخيرًا عرض فيلم “بالصدفة” للنجمة اللبنانية كارول سماحة في الصالات السينمائية خلال شهر أيلول/سبتمبر المقبل.
وكشفت كارول خلال الساعات الماضية عن البرومو الخاص بالفيلم عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، وظهرت فيه بمشاهد غلب عليها الغموض والإثارة فخطفت الأنفاس وضاعفت من حماس محبّيها لمشاهدة العمل.
الفيلم يعتبر أوّل أعمال كارول سماحة السينمائية، وتتمحور قصّته حول سيدة أرستقراطية تعاني من قيود عائلتها قبل أن تجد الحب الذي تتوق إليه.
ومن المقرر إطلاق الأغنية الخاصة بالفيلم والتي تحمل اسم “بتآمن بالصدفة” بصوت كارول سماحة ومن ألحان مروان خوري خلال الأيام المقبلة ضمن الحملة الترويجية للعمل.
تجدر الإشارة إلى أن فيلم “بالصدفة” يشارك في بطولته الفنانون بديع أبو شقرا وباميلا الكيك وهو من كتابة كلوديا مرشيان واخراج باسم كريستو.
كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة تكشف عن أولى مشاهد فيلم “بالصدفة”: غموض وإثارة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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