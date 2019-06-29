عمر العبداللات يستعد لختام مهرجان الإذاعة والتلفزيون في تونس

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""الخليج 365"" من بيروت: غادر الفنان الأردني عمر العبداللات إلى تونس للمشاركة في مهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي في دورته العشرين الذي ستنطلق أعمالها في العاصمة التونسية، بتنظيم إتحاد إذاعات الدول العربية الذي سيكرّمه في حفل الختام على نجاحاته محلياً وعربياً.
وعبّر عبداللات عن سعادته بالتكريم الذي سيناله من "الاتحاد" الذي يحتفل هذا العام بيوبيله الذهبي بمرور "50" عاما على التأسيس خاصةً أنه سيتم تكريمه أيضاً عن دولة فلسطين على ما قدمه خلال مسيرته الفنية للقضية الفلسطينية التي تحتل مكاناً كبيراً في مجمل أعماله الغنائية.
وفيما سيكون" العبداللات" نجم حفل الختام في تونس، سيُشارك في حفل افتتاح الدورة 34 من مهرجان جرش على المسرح الجنوبي بتاريخ 18/7/2019 .
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