صور| كيف استقبل الفنانون صورة عمرو دياب ودينا الشربيني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
حصدت صورة عمرو دياب ودينا الشربيني، عبر "إنستجرام"، أكثر من نصف مليون إعجاب "لايك" بعد ساعات قليلة من نشرها.
وتعد هذه هي الصورة الأولى التي ينشرها "الهضبة" مع دينا الشربيني، عبر أي من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتفاعل الكثير من الفنانين مع الصورة، إذ كتب الفنان عمر السعيد، الذي تجمعه علاقة قوية بهما، وظهر مع دينا الشربيني في مسلسلي مليكية وزي الشمس: "بوووووم".
فيما كتبت الفنانة عبير صبري: "بحبكم".
فيما علقت المطربة الأردنية نداء شرارة قائلة: "الله ع جمال الصورة، الله يهنيكم".
فيما اكتفى بعض الفنانين مثل غادة عادل ودينا فؤاد وجيهان خليل، بوضع قلوب في التعليقات.
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