ليلى علوي مع أنس الفقي وفاروق حسني في حفل "أندريا بوتشيلي"- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة ليلى علوي، صورة جديدة لها عبر صفحتها على "فيسبوك".

وعلقت على الصورة: "مع الأصدقاء أنس الفقي، وفاروق حسني، وحسام هلال، ونيني الزغبي، ودكتور حازم ياسين" في عرض اندريا بوتشيلي، المقام في بريفادو في مدينتي.

وبدأ مساء أمس، فعاليات حفل المطرب الأوبرالي أندريا بوتشيلي، بحضور جماهيري كبير، وظهور الكثير من الشخصيات العامة.

وأندريا بوتشيلي هو مغني أوبرالي فاقد للبصر، وكاتب أغاني، ومنتج موسيقي وعازف إيطالي، عمره 60 عاما، وقدم 9 مقطوعات أوبرالية و15 ألبوما للموسيقى الكلاسيكية وموسيقى البوب.