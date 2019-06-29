بالصور.. ملاذ باند يحيى حفل روك في ساقية الصاوي

أحيا ملاذ باند الليلة حفل روك عربي على مسرح الحكمة، في ساقية الصاوي بالزمالك، وذلك وسط حضور عدد ضخم من محبي الباند، كما التقطوا بعض الصور التذكرية مع جمهورهم.

وتألق الباند على مدار أكثر من ساعة ونصف

في تقديم عدد من أغانيه المتميزة و الشهيرة، منها: "واضح"، "سؤال"، "الملاذ الأخير"، "سابع سما"، "مين انت"، "ملك الملوك"، "أواخر سبتمبر"، "المتلازمة"، "مسافات"، "نفس الطريق"، "فكرك"، "ستوكهولم"، "بداري"،"أنا حلمك الملعون"، "الصدع"، "الصوت دا حقيقي"، "وطن"، "الدنيا علمتني"، "باب تابوتك"، "يابن آدم".

يذكر أن ملاذ باند تستعد لطرح ألبوم، و لم يتم تحديد اسمه حتي الآن، و من أبرز أغانيه "فكرك"، و "سابع سما"، و هما من كلمات و ألحان محمد عبد الرازق، و توزيع الباند.

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