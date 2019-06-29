شاهد.. شهد الياسين تحتفل بزفافها

كتب امير فتحي في السبت 29 يونيو 2019 02:53 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الفنانة العراقية شهد الياسين وهي بالفستان الأبيض يوم زفافها.

هذا وسبق وأن أعلنت شهد ياسين، عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستقرام في شهر مايو الماضي، عن عقد قرانها على شخص من خارج الوسط الفني لم تكشف عن هويته، ونشرت شهد الياسين صورة لها وهي تمسك بيد عريسها، وعلقت على الصورة قائلة: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قراني، اللهم بارك لنا في زواجنا اللهم اجعل السعادة والفرح في حياتنا.. الحمد لله أولا وآخرا”.

وقد حرصت زميلات شهد في الوسط الفني على تهنئتها، عبر صفحاتهن الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينهن الفنانة هبة الدري، حيث نشرت عبر خاصية “story” على موقع “إنستقرام”، صورة شهد، وعلقت عليها قائلة: “هذا أجمل خبر ممكن يسعدني اليوم اللهم البسها ثوب الفرح وتمم عليها فرحتها حبيبتي شهد مبروك الملجة الله يتمم عليكم ويسعدكم ويرزقكم بالذرية الصالحة يا رب”.