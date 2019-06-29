فجر السعيد تمهل بلقيس يومين!

كتب امير فتحي في السبت 29 يونيو 2019 02:53 صباحاً - حدّدت الإعلاميّة الكويتيّة، فجر السعيد، مهلة يومين، للنجمة اليمنيّة الاماراتية بلقيس فتحي للرّدّ عليها بشأن تغريدة للأخيرة تقول الأولى إنّها موجّهة إليها.
وردّت فجر على تغريدة لبلقيس قالت فيها: “بعزّ القايلة”، حيث أعادت السعيد نشر التغريدة وعلقت عليها قائلة: “حجيه تقصديني بهالتغريدة ؟!!! لأن ردود جمهورچ اللي مسويتلهم فولو يقول إنچ تقصديني؟!!! خصوصاً إني قلت بالحلقة بروح قضية بلقيس بعز القايلة… إذا تقصديني خل أكبچر التغريدة وآخذها معاي للنيابة / إذا ماتقصديني خلاص / بانتظار ردج معاچ يومين للرد”.
وكانت فجر السعيد، قد كشفت، الأسبوع الماضي، أنّ بلقيس فتحي، رفعت دعوى قضائيّة ضدّها، وعلى إثرها، تمّ استدعاؤها من النّيابة، للمثول أمام التّحقيق.
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