كتب امير فتحي في السبت 29 يونيو 2019 02:53 صباحاً - نشر الفنان المصري عمرو دياب اول صورة تجمعه بالممثلة دينا الشربيني عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. وظهرت دينا الشربيني وهي تمسك بذراع عمرو دياب اثناء نزولهما على الدرج. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر عمرو دياب ينشر اول صورة له مع دينا الشربيني.. فهل هي بداية اعلانه الارتباط بها رسميا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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