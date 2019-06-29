شاهد.. توفيق عكاشة يسخر من اسم ميريام فارس!

كتب امير فتحي في السبت 29 يونيو 2019 02:53 صباحاً - سخر الاعلامي المصري توفيق عكاشة من اسم الفنانة اللبنانية ميريام فارس وذلك ردا على تصريحها الاخير حول مصر.

وقال توفيق عكاشة، في حلقة الامس من برنامج “مصر اليوم” المذاع على قناة الحياة، ردا على طلب المخرج منه التعليق على كلام ميريام فارس “واحدة اسمها غريب مش عارف اذا كان هيريان ولا ميريان فارس ولا مارس ولا حاجة”.

واضاف توفيق عكاشة “مش عارف انا الصراحة احنا مالنا ومال الكلام ده يا عز الناس بتكلم في اوضاع اقليمية ومحلية وعالمية”.