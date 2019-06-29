نيللي كريم في البحر ونرمين الفقي بالمايوه.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

أصالة

شاركت الفنانة أصالة جمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت في الصورة بإطلاله جذابة ومكياج بسيط.

جيهان خليل

نشرت الفنانة جيهان خليل صورة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت خليل في الصورة بفستان قصير من أحد الأماكن الساحلية.

دانا حمدان

نشرت دانا حمدان صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت جيهان في الصورة بفستان أبيض طويل مفتوح الكتفين، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

سارة نخلة

نشرت الفنانة سارة نخلة صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت سارة في الصورة بفستان جينز قصير.

سيرين عبدالنور

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شاركت الفنانة سيرين عبد النور جمهورها بصورة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت في الصورة بإطلاله جذابة وارتدت فستانا أسود طويلا.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة "سيلفي" لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.

نرمين الفقي

شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها بصورة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت في الصورة مرتدية مايوه في البحر، وحازت الصورة إعجاب متابعيها.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت في الصورة بفستان قصير على أحد الشواطئ.

نيللي كريم

شاركت الفنانة نيللي كريم جمهورها بصورة "سيلفي"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت في الصورة بملابس البحر>

هنادي مهنا

نشرت الفنانة هنادي مهنا صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت في الصورة وسط الطبيعة، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.