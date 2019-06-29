لأول مرة عمرو دياب ينشر صورة له مع دينا الشربيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان عمرو دياب صورة تجمعه بالفنانة دينا الشربيني، عبر حسابه بموقع "إنستجرام". وظهر دياب في الصورة رفقة دينا، وحرصا أن يرتدا ملابس بنفس اللون "الأسود"، من إسبانيا. يذكر أن دينا الشربيني عُرض لها في رمضان الماضي مسلسل زي الشمس من بطولة ريهام عبد الغفور وأحمد داود وأحمد صلاح السعدني، وتأليف ورشة كتابة بإشراف مريم نعوم، وإخراج سامح عبد العزيز.



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