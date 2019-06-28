محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
قال الفنان علاء مرسي إن مهنة السينما والمسرح تحديدا لا تتسم بالوفاء، والقانون الأساسي فيها إن الجيل الجديد يلغي وجود الجيل القديم.
وأضاف علاء مرسي، في أثناء لقائه في برنامج الجمعة في مصر، أمس، المعروض على شاشة mbc مصر أنه التقى في بداية حياته وهو يبحث عن فرصة للتمثيب بفنانين كبار من بينهم عبدالمنعم إبراهيم وتوفيق الدقن وكانا في لحظات حزن وإحباط، بسبب عدم عملهما.
وأشار مرسي إلى إن مهنة التمثيل متجددة، وأن الجديد دائما أقوي، والفرص للشباب أكثر.
وتابع:" فكرت في التأليف والإنتاج لأني لم أقبل أن أمد يدي لأحد لكي اشتغل، لذلك أنتجت، وأنا ضد الإنتاج المكلف، والإنتاج فكرة وليس بزخا".
يذكر أنه يعرض حاليا لعلاء مرسي فيلم قهوة بورصة مصر، تأليف وبطولة علاء مرسي وإخراج أحمد نور، ويشارك فيه حسن حسني ولطفي لبيب ورانيا محمود ياسين.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| علاء مرسي: "اتجهت للتأليف والإنتاج لكي لا أمد يدي لأحد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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