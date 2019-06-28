ألف كتابًا واحدًا وعمل بالإذاعة وابناه يعملان في الوسط الفني.. معلومات عن الراحل مدحت مرسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم الذكرى الأولى لوفاة الفنان والكاتب مدحت مرسي، الذي رحل عن عالمنا 28 يونيو 2018.

تخرج مدحت مرسي في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية 1971، ومن أشهر أعماله التلفزيونية مسلسل الأيام، رأفت الهجان، ظرف أسود، عرفة البحر، ضمير أبله حكمت، ساكن قصادي، كما شارك في أعمال سينمائية منها الطريق إلى إيلات، حكايات الغريب، المرأة الحديدية، دنيا عبدالجبار، كما له العديد من المسرحيات.

ونرصد لكم أبرز المعلومات عنه..

-عمل بإذاعة الإسكندرية، وتميز بصوت رخيم، ما أهله للمشاركة بالمسلسل الإذاعي "كتاب عربي علم العالم".

- تزوج من الدكتورة شادية أمين حافظ شرف، بكلية التمريض جامعة القاهرة، والتي رحلت عن عالمنا عام 2013.

- له من الأبناء ثلاثة، وهم المخرج أحمد مدحت، والمؤلف أيمن مدحت، والمدير الفني للعبة الاسكواش محمد مدحت.

- آخر أعماله الفنية مسلسل "ظرف أسود" عام 2015، من تأليف أيمن مدحت وإخراج أحمد مدحت وبطولة عمرو يوسف.

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- ألف الفنان مدحت مرسي كتاب باسم "ميمي في زقاق الأخميمي" وقال إنه أول كتابا ألفه، مشيرا إلى إنه ليس "دلع" لاسم مدحت، وليس مذكرات، لأن من يستطيع كتابة المذكرات شخصين فقط هما العبقري أو المجرم، وأنا لست واحدا منهما.

- قال مرسي في لقاء تليفزيوني له إنه كان يكتب العديد من المقالات في مجلة الشباب شهريا، وفي جريدة الأهرام.

- كان رأيه أن الدراما في السنوات الأخيرة أفضل على مستوى الكتابة والإخراج والتمثيل، أن العمل الدرامي حاليا أفضل مما كان يقدم من 20 عاما.

- كان ينتقد قلة الأعمال الوطنية والتاريخية.

- شارك في الكثير من الأعمال الدينية والتاريخية، وكان متميزا في التحدث باللغة العربية.

- رحل عن عمر يناهز 68 عاما.