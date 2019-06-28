فيديو| حكيم يحمل علم المغرب: "عقبال الأدوار الجاية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأ الفنان حكيم المنتخب المغربي، بعد فوزه بهدف أمام منتخب كوت ديفوار في ثاني جولات المجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تقام في القاهرة.
ونشر حكيم مقطع فيديو، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، من أحد الحفلات ممسكا بعلم المغرب، وعلق: "مبروك للأشقاء المغاربة وعقبال الأدوار الجاية، سعيد بصعود منتخبتنا العربية ويارب النهائي يكون عربي".
جدير بالذكر أن مصر تستضيف بطولة الأمم الإفريقية في نسختها الثانية والثلاثين في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو، بمشاركة 24 منتخبًا، للمرة الأولى في تاريخ البطولة القارية، وتضم البطولة 6 مجموعات مقسمين إلى 3 مجموعات بالقاهرة و مجموعة في الإسكندرية ومجموعة أخرى في الإسماعيلية إلى جانب مجموعة في السويس.
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