محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: تصوير- محمود عبد الناصر: حرص عدد كبير من الفنانين على تقديم وجب العزاء في المخرج الكبير الراحل محمد النجار. Advertisements ووصل العزاء الفنانة دلال عبد العزيز وابنتها دنيا سمير غانم والفنان فاروق الفيشاوي وأحمد بدير وبوسي ومحمد محمود وأحمد آدم وأحمد عبد العزيز وعمرو يوسف وشيرين ورشوان توفيق وشريف عرفة وخالد زكي ومحمد الصاوي وفتوح أحمد وأحمد السبكي وكريم السبكي وآخرون. كما حضر من مجلس نقابة المهن التمثيلية الفنانون أشرف زكي، وإيهاب فهمي ونهال عنبر ومنير مكرم. ورحل عن عالمنا، يوم الثلاثاء الماضي، المخرج محمد النجار، عن عمر يناهز 65 عاما.

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كانت هذه تفاصيل خبر بينهم الفيشاوي وعمرو يوسف والسبكي.. 60 صورة لنجوم الفن في عزاء محمد النجار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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