محمد محسن ينشر فيديو لـ"بروفة" مع فرقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان محمد محسن مقطعي فيديو على خاصية "الاستوري"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام". وظهر محسن في الفيديو بجانب فرقته الموسيقية، ومكتوب على الفيديو "بروفة" دون توضيح أي شيء آخر. وأحيا الفنان محمد محسن، مؤخرا، حفلا غنائيا على مسرح سيد درويش بمدينة الإسكندرية.

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