حمدي الميرغني ينشر فيديو من كواليس "حملة فرعون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان حمدي المرغني مقطع فيديو، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، من كواليس فيلم حملة فرعون، الذي يعرض حاليا.

وعلق المرغني على الفيديو: "كواليس حملة فرعون، من اهدى مكان في العالم".

وحقق فيلم "حملة فرعون"في شباك التذاكر السينمائي، إيرادات كلية منذ عرضه بلغت 14 مليونًا و364 ألف جنيه، بعد 3 أسابيع من عرضه.

"حملة فرعون" بطولة النجوم عمرو سعد، محمود عبد المغنى، روبي، محمد لطفي, رامز أمير، والإيطالية مايا، وعدد آخر من النجوم. وهو عمل من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبد العزيز، إنتاج محمد السبكي.