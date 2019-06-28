هاني شاكر يعلن ترشحه لمنصب نقيب الموسيقيين لدورة ثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعلن الفنان هاني شاكر رسميا عزمه الترشح لمنصب نقيب الموسيقيين للمرة الثانية، من خلال الانتخابات المقرر فتح باب الترشح لها بداية من الأحد 7 يوليو المقبل، على أن تجرى يوم 30 من الشهر نفسه.

وقال شاكر، في بيان له، إنه رغم قسوة تجربة العمل النقابي والجهد المبذول بها، لكن الإنجازات غير المسبوقة، التي تحققت بالدورة الأولى، حسب قوله، فرضت عليه استكمال التجربة.

ولفت إلى أن إجمالي الودائع بلغ 24 مليون جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع المعاشات بنسبة 10% كل 6 أشهر، فضلا عن زيادة الأصول الثابتة ورفع الحد الأقصى لمصروفات العلاج.

وأضاف شاكر أن مجلس النقابة تعامل مع القضايا والمواقف بدافع الضمير الوطنى والانساني حفاظا على قيم المجتمع ورسالة الفن.