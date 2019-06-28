أعرب الفنان الشاب يوسف أحمد رأفت، عن سعادته في المشاركة مع النجم الكبير أمير كرارة، بمسلسل كلبش ٣، وفيلم كازا بلانكا، متمنيا استمرار العمل مع كرارة خلالالفترة المقبلة.
ووجه يوسف كل الشكر والتقدير للفنان أمير كرارة، والمخرج الدكتور بيتر ميمي وخيري سالم مساعد المخرج، على إعطاءه
واردف يوسف "انه ينوي الفترة المقبلة، بعد انتهاء دراسته الحصول على ورشة عمل في مجال التمثيل، بعد إشادة عدد كبير من المتابعين بأدائه في كازا بلانكا و كلبش 3".
كانت هذه تفاصيل خبر يوسف رأفت: سعيد بإشادة الجمهور لـ"كلبش 3" وأتمنى الاشتراك مرة مع أمير كرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.