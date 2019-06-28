يوسف رأفت: سعيد بإشادة الجمهور لـ"كلبش 3" وأتمنى الاشتراك مرة مع أمير كرارة

أعرب الفنان الشاب يوسف أحمد رأفت، عن سعادته في المشاركة مع النجم الكبير أمير كرارة، بمسلسل كلبش ٣، وفيلم كازا بلانكا، متمنيا استمرار العمل مع كرارة خلال

الفترة المقبلة.

ووجه يوسف كل الشكر والتقدير للفنان أمير كرارة، والمخرج الدكتور بيتر ميمي وخيري سالم مساعد المخرج، على إعطاءه

الفرصة له بالاشتراك في كازا بلانكا وكلبش 3.

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واردف يوسف "انه ينوي الفترة المقبلة، بعد انتهاء دراسته الحصول على ورشة عمل في مجال التمثيل، بعد إشادة عدد كبير من المتابعين بأدائه في كازا بلانكا و كلبش 3".