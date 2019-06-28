شاركت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور متابعيها بصورة جديدة لأحدث ظهور لها بإطلالة ساحرة، خلال حضورها سهرة "جمالك"، وأعرب العديد من جمهورها عن إعجابهم بإطلالتها.
عن ساقيها، وتصفيفة شعر جذابة، وماكياج بسيط أبرز جمال ملامحها، وكتبت على الصورة عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهاتانستجرام قائلة: "شكر خاص
وظهرت "سيرين" في الصورة بإطلالة كلاسيكية في فستان أسود طويل مفتوح كشف
يذكر أن سيرين عبد النور كانت قد شاركت في ماراثون رمضان الدرامي المنصرم من خلال "الهيبة الحصاد 3"، وشاركها البطولة كل من تيم حسن، نادين نسيب نجيم، منى واصف، عبدو شاهين، كارلا بطرس، والمسلسل من تأليف هوزان عكو، وإخراج سامر برقاوي.
كانت هذه تفاصيل خبر سيرين عبد النور بإطلالة كلاسيكية في أحدث ظهور لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.