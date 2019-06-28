سيرين عبد النور بإطلالة كلاسيكية في أحدث ظهور لها

شاركت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور متابعيها بصورة جديدة لأحدث ظهور لها بإطلالة ساحرة، خلال حضورها سهرة "جمالك"، وأعرب العديد من جمهورها عن إعجابهم بإطلالتها.



وظهرت "سيرين" في الصورة بإطلالة كلاسيكية في فستان أسود طويل مفتوح كشف

عن ساقيها، وتصفيفة شعر جذابة، وماكياج بسيط أبرز جمال ملامحها، وكتبت على الصورة عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهاتانستجرام قائلة: "شكر خاصلكل من اهتم بإطلالتي".



يذكر أن سيرين عبد النور كانت قد شاركت في ماراثون رمضان الدرامي المنصرم من خلال "الهيبة الحصاد 3"، وشاركها البطولة كل من تيم حسن، نادين نسيب نجيم، منى واصف، عبدو شاهين، كارلا بطرس، والمسلسل من تأليف هوزان عكو، وإخراج سامر برقاوي.



