فان ديزل يشارك جمهوره رابع أيام تصوير «Fast&Furious 9»

حرص النجم العالمي فان ديزل على مشاركة جمهوره بمقطع فيديو جديد خلال رابع يوم تصوير لأحدث أعماله السينمائية "Fast & Furious 9" المقرر أن يتم طرحه 2020.



وظهر "ديزل" مع النجمة العالمية جوردانا بروستر التي تجسد دور شقيقته في أحداث

الفيلم، صحبة نجلها، وتعد تلك هي المرة الأولى التي يظهر فيها ابنها الذي من المقرر أن يشارك في أحداث الفيلم.



وفي السياق ذاته، أكدت تقارير أمريكية أن النجم العالمي دواين جونسون

"The Rock" لن يشارك في هذا الجزء من الفيلم لانشغاله في الفيلم المتناسق مع السلسلة "Hobbs&Show" الذي يشاركه في بطولته النجم العالمي جايسون ستاثهام.