الارشيف / فن ومشاهير

فان ديزل يشارك جمهوره رابع أيام تصوير «Fast&Furious 9»

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

حرص النجم العالمي فان ديزل على مشاركة جمهوره بمقطع فيديو جديد خلال رابع يوم تصوير لأحدث أعماله السينمائية "Fast & Furious 9" المقرر أن يتم طرحه 2020.


وظهر "ديزل" مع النجمة العالمية جوردانا بروستر التي تجسد دور شقيقته في أحداث

الفيلم، صحبة نجلها، وتعد تلك هي المرة الأولى التي يظهر فيها ابنها الذي من المقرر أن يشارك في أحداث الفيلم.


وفي السياق ذاته، أكدت تقارير أمريكية أن النجم العالمي دواين جونسون

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
"The Rock" لن يشارك في هذا الجزء من الفيلم لانشغاله في الفيلم المتناسق مع السلسلة "Hobbs&Show" الذي يشاركه في بطولته النجم العالمي جايسون ستاثهام.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فان ديزل يشارك جمهوره رابع أيام تصوير «Fast&Furious 9» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا