فان ديزل يشارك جمهوره رابع أيام تصوير «Fast&Furious 9»

حرص النجم العالمي فان ديزل على مشاركة جمهوره بمقطع فيديو جديد خلال رابع يوم تصوير لأحدث أعماله السينمائية "Fast & Furious 9" المقرر أن يتم طرحه 2020.
الفيلم، صحبة نجلها، وتعد تلك هي المرة الأولى التي يظهر فيها ابنها الذي من المقرر أن يشارك في أحداث الفيلم.
وظهر "ديزل" مع النجمة العالمية جوردانا بروستر التي تجسد دور شقيقته في أحداث
وفي السياق ذاته، أكدت تقارير أمريكية أن النجم العالمي دواين جونسون
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