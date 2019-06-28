رانيا يوسف تخطف الأنظار بفستان قصير بصحبة ريهام حجاج

شاركت النجمة رانيا يوسف متابعيها بمجموعة من الصور لأحدث ظهور لها، والتي خطفت من خلالها الأنظار بإطلالتها خلال حضورها إحدى حفلات العشاء.



وظهرت "رانيا" في صور بإطلالة جذابة، مرتدية فستانا مخططا تتراوح

ألوانه بين الأبيض والأسود، وحذاء كعب أسود اللون، وتصفيفة شعر مموجة، وماكياج كامل أبرز جمال ملامحها، وظهرت فيالصور مع كل من الفنانة ريهام حجاج والإعلامية فاتن موسى.



يذكر أن رانيا يوسف تنتظر عرض فيلمها الجديد "عش الدبابير"، ويشاركها البطولة كل من مجدي كامل، سارة سلامة، أحمد سلامة، صلاح عبدالله، إدوارد، نور فخري، مي القاضي وآخرين، والفيلم من تأليف حمدي يوسف، وإخراج عادل الأعصر.



