أحمد رمضان عن فتح باب الترشح: مجلس الموسيقيين الحالي يعتزم خوض التجربة مرة ثانية

قال أحمد رمضان - سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، أنه حتى الآن لم يتم فتح باب الترشح داخل النقابة للمنافسة على مقعد النقيب وعضوية مجلس النقابة لفترة جديدة تستمر لمدة 4 سنوات.
وأضاف أحمد رمضان في تصريحات الخاصة، أنه من المنتظر أن يتم فتح باب الترشح داخل نقابة المهن الموسيقية يوم 7 يوليوالمُقبل، مشيرًا إلى أن المجلس الحالي يعتزم خوض التجربة مرة أخرى لاستكمال ما حققه من انجازات داخل النقابة، وسيعرض نفسه مجددًا على الجمعية العمومية للنقابة.
وتابع أحمد رمضان، أنه من المنتظر أن تتم عملية التصويت بإنتخابات نقابة الموسيقيين يوم 30 يوليو المُقبل،
وكانت هناك أخبار قد ترددت حول نية الفنان مصطفى كامل في الترشح على مقعد النقيب، لكن حتى الآن لم يتقدم أي عضو بأوراقه لخوض الإنتخابات حتى الآن، نظرًا لعدم فتح باب الترشح، المقرر له يوم 7 يوليو المُقبل.
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