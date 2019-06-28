بالفيديو.. روتانا تطرح أغنية أوقعلك عقد لـ ماجد المهندس

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية «أوقعلك عقد» للفنان العراقي ماجد المهندس، على تطبيق Deezer للموسيقى، وموقع يوتيوب، وذلك بعد فترة من تشويق الجمهور لها.
أغنية «أوقعلك عقد» لـ ماجد المهندس، من كلمات: محمد الواصف، ألحان : عليجاسم، توزيع : أحمد المهندس، مكس وماستر: جاسم محمد.
وكانت روتانا، قد طرحت أيضًا، أغنية «سيد الأحباب» لـ ماجد المهندس، وذلك في شهر أبريل الماضي، عبر تطبيق ديزر
أغنية «سيد الأحباب»، من ألحان الفنان مساعد البلوشي، والتي شهدت التعاون الأول له مع المهندس، لأول مرة.
وآخر أعمال ماجد المهندس الفنية، كانت أغنية "غيرك فـ لا"، من كلمات الشيخ: عبد الله بن حميد القاسمي، ألحان: أحمد الهرمي، توزيع: سيروس، والتي تعتبر أولى أعماله بعد تعرضه لشائعة الوفاة مؤخرًا.
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