MTM يطرح "يلا نرقصهم" لتشجيع منتخب مصر

يستعد فريق MTM الغنائي لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "يلا نرقصهم"، كلمات وألحان تاكى، والأغنية إهداء لشعب مصر ودعمًا للمنتخب القومي في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

من ناحية أخرى، يواصل الفريق تحضيره للألبوم الجديد، حيث إن لديهم العديد من الأغنيات التي يقومون حاليًا بالمفاضلة بينها لاختيار الأفضل.

يذكر أن آخر أعمال فريق MTM هو دويتو غنائى مع كريم محسن، ويحمل اسم "بص كويس"، كلمات الشاعرة آمار مصطفى، بينما يتشارك تاكى التلحين مع عمرو الشاذلى، مع الموزع الموسيقى محمد شفيق، والكليب من إخراج أحمد البندارى.