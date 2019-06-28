الارشيف / فن ومشاهير

النجم التركي بوراك أوزجيفيت في بيروت للمرّة الأولى

0 نشر
farah.hassan 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

 يستعد الممثل التركي بوراك أوزجيفيت الموجود حالياً في رومانيا، لزيارة بيروت يوم الخميس 4 تموز المقبل.

وسيشارك بوراك في افتتاح محل تجاري في الـCentroMall.  في بيروت، حيث سيكون هو ضيف الشرف في حفل الافتتاح الذي سيقام عند الساعة السابعة مساء.

 

بوراك من حفل الافتتاح في رومانيا

Advertisements

 

ولم يعرف بعد ما إذا كانت الممثلة فهرية أفجان زوجة بوراك سترافقه في الزيارة.

زيارة بوراك الى بيروت هي الأولى له، وقد تردد أن الجهة المنظمة للحفل دفعت له مبلغاً كبيراً ليكون ضيف شرف الافتتاح، علما أنّه لن يكون الوجه الاعلاني للمحل التجاري.

ويتواجد بوراك حالياً في رومانيا لافتتاح فرع جديد لماركة الملابس Altınyıldız Classics، وقد تحدثت الصحافة الرومانية عن الضجة الكبيرة التي احدثها النجم اثناء زيارته العاصمة الرومانية بوخارست والاستقبال الحافل الذي حظي به وتجمهر الناس حوله.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النجم التركي بوراك أوزجيفيت في بيروت للمرّة الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا