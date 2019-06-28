النجم التركي بوراك أوزجيفيت في بيروت للمرّة الأولى

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يستعد الممثل التركي بوراك أوزجيفيت الموجود حالياً في رومانيا، لزيارة بيروت يوم الخميس 4 تموز المقبل.
وسيشارك بوراك في افتتاح محل تجاري في الـCentroMall. في بيروت، حيث سيكون هو ضيف الشرف في حفل الافتتاح الذي سيقام عند الساعة السابعة مساء.
بوراك من حفل الافتتاح في رومانيا
ولم يعرف بعد ما إذا كانت الممثلة فهرية أفجان زوجة بوراك سترافقه في الزيارة.
زيارة بوراك الى بيروت هي الأولى له، وقد تردد أن الجهة المنظمة للحفل دفعت له مبلغاً كبيراً ليكون ضيف شرف الافتتاح، علما أنّه لن يكون الوجه الاعلاني للمحل التجاري.
ويتواجد بوراك حالياً في رومانيا لافتتاح فرع جديد لماركة الملابس Altınyıldız Classics، وقد تحدثت الصحافة الرومانية عن الضجة الكبيرة التي احدثها النجم اثناء زيارته العاصمة الرومانية بوخارست والاستقبال الحافل الذي حظي به وتجمهر الناس حوله.
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