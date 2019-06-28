ريهام حجاج غاضبة: لم أتسبّب بهدم منزل ياسمين عبد العزيز

تعرضت الممثلة المصرية ريهام حجاج لهجوم عبر انستقرام، من قبل متابعة كتبت لها تعليقاً جاء فيه أنّ من يبني سعادته على تعاسة الآخرين لا تدوم سعادته، لأنّ الدنيا دوارة قاصدةً بذلك أنّ ريهام خطفت رجل الأعمال محمد حلاوة من زوجته الأولى ياسمين عبد العزيز، وتسببت في هدم عائلته وبيته.

ريهام لم تخف غضبها، وردت على المعلقة قائلةً إنتِ لا تعرفين شيئًا عن خصوصياتنا وما يدور في حياتنا الخاصة، فرجاءً توقفي عن كتابة الأشعار التي لا تمت للوقع بصلة."

وكانت ياسمين عبد العزيز قد أعلنت قبل أشهر، أنها انفصلت عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة بالتزامن مع عقد قران حلاوة على ريهام، التي أكدت أنها لم تكن سببًا في خراب بيته أو هدم عائلته كما يتردد، إذ أنها تزوجته بعد أن قام بتطليق زوجته ثلاث مرات بحسب البيان الصحافي الذي صدر عنها في ذلك الوقت.

يُذكر أنّ آخر أعمال ريهام حجاج في التلفزيون، مسلسل "كارمن" الذي عُرض خارج السباق الرمضاني وشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن، أما آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز فكان مسلسل "لآخر نفَس"، الذي شارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم فتحي عبد الوهاب، وأحمد صلاح حسني، وغيرهما، وعُرض في السباق الرمضاني الماضي.