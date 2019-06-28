ليلى علوي تحتفل بتخرج ابنها: برافو عليك عملتها!

متابعة بتجــــــرد: شاركت الفنانة المصرية ليلى علوي الجمهور بفرحتها في يوم تخرجه، حيث احتفلت بنجاحه مع محبّيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت ليلى علوي صور لها برفقة نجلها خالد خلال احتفالها بنجاحه، وكتبت بتعليقها عليها: “ده مافيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه، وأنا فرحانة فرحانة بيك جدًا يا خالد، مبروك فرحتنا كلنا، وبرافو عليك عملتها”.

وتابعت: “وشكرًا لكل المدرسين ولـ Mes اللي بتحتضن ولادها، وشكرًا يا خالد انك عملتها ومبروك للدفعة كلها ومبروك لكل الناجحين”.

وظهرت ليلى علوى خلال الإحتفالية بفستان أنيق من اللون الأحمر، فبدت كعادتها بكامل أناقتها.