ماذا قال عبد المجيد عبد الله عن صوت بلقيس؟

متابعة بتجــــــــــرد: أعرب النجم السعودي عبد المجيد عبد الله عن إعجابه بصوت النجمة بلقيس فتحي في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”.

وعلّق عبد المجيد على فيديو تغني فيه بلقيس أغنيته “كيف اسيبك”، فكتب: “بلقيس من اجمل الاصوات عندنا والله يوفقها ويسعدها فحياتها”.

من جهتها أعربت بلقيس عن سعادتها بكلام عبد المجيد فردّت على تغريدته وكتبت: “شهادة اعتز فيها من عملاق بحجمك يا ابو عبدالله انتم اساتذة ونحن نتعلم منكم”.

تجدر الإشارة إلى أن الفيديو من آخر لقاء لبلقيس مع قناة “العربية”.