الاقتصاد المغربي.. ألوان كثيرة أهمها الأزرق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياحة وصيد وتجارة ومساحات شواطئ واسعة، مجالات اقتصادية متميزة تتمتع بها المملكة المغربية المطلة غربا على المحيط الأطلسي، وتشرف حدودها الشمالية على البحر المتوسط ومضيق جبل طارق حولت مدنها الساحلية إلى أبرز الوجهات السياحية عالميا لما تتميز به من شواطئ واسعة ومرافق سياحية متطورة.

المغرب استغل موقعه الاستراتيجي على ساحل البحر المتوسط في الصيد البحري لاحتواء مياهه الإقليمية على أنواع وكميات كبيرة من الأسماك، أبرم على إثرها اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي تعود عليه بتدفقات نقدية تمثل جزءاً رئيسياً من الدخل القومي.

أما تجارياً فتمتلك مدينة طنجة أهم الموانئ البحرية في المحيط الأطلسي والقارة الأفريقية وتفتتح مرافئ جديدة في الميناء ليتفوق على أكبر ميناءين في البحر المتوسط الخثيراس وبلنسية الإسباني.