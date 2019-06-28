السياحة صمام أمان الاقتصاد المغربي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الموقع الجغرافي للمملكة المغربية جعلها قِبلة للسائحين من جنسيات مختلفة وبنسب متفاوتة، فمثلا فرنسا سجلت 10% زيادة في عدد سائحيها للمغرب، وإيطاليا وهولندا سجلتا زيادة بنسبة 8%، بينما المملكة المتحدة زادت بنسبة 3%.

الأرقام الرسمية تؤكد أن نحو 2.5 مليون سائح زاروا المغرب في الربع الأول من 2019 بزيادة 4.1% مقارنة بعام 2018 بحسب بيانات مرصد السياحة المغربي، كما أن السياحة في المغرب توفر 1.5 مليون فرصة عمل سنويا.