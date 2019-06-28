كارتيرون يعلق على استبعاد معلول ويختار المنتخبات الأقوى في أمم أفريقيا

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العين الرياضية - محمود حمديالجمعة 2019/6/28 12:03 مساء بتوقيت أبوظبي
باتريس كارتيرون
حذر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الحالي للرجاء المغربي والأهلي المصري سابقاً، منتخب تونس من مواجهة مالي، الجمعة، ضمن الجولة الثانية من لمجموعة الخامسة لكأس الأمم الأفريقية، معرباً عن صدمته من استبعاد علي معلول من قائمة "نسور قرطاج" المشاركة في البطولة.
وقال كارتيرون في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية": "بالنسبة لمباراة مالي وتونس، أرى أن المنتخب المالي يعد الأقوى نظراً لمعدل الأعمار الصغير والقوة البدنية وبالطبع أدعمهم في هذة المباراة، كوني توليت سابقاً تدريبهم".
وعن استبعاد علي معلول من قائمة المنتخب التونسي، قال كارتيرون: "أنا مندهش مما حدث مع علي معلول، هو لاعب كبير ولا أعلم سبب استبعاده".
وكان قرار الفرنسي آلان جريس، المدير الفني للمنتخب التونسي، باستبعاد علي معلول، لاعب النادي الأهلي من القائمة النهائية لـ"نسور قرطاج" أثار جدلاً واسعاً.
وعند سؤاله عن المنتخبات الأقوى حتى الآن بالبطولة، رد كارتيرون: "من خلال متابعتي للبطولة، المنتخب الجزائري قوي جداً ولكن المنتخبين المصري والسنغالي هما الأفضل بالنسبة لي".
وأكمل: "المربع الذهبي للبطولة سيكون متكوناً من بين هذة الفرق، إضافة إلى احتمالية وجود مزاحمة لهم من المغرب وكوت ديفوار".
ويرى كارتيرون أن المصري محمد صلاح واحد من أفضل 5 لاعبين على مستوى العالم، خلال العامين الماضيين، بالنظر إلى ما يقدمه من مستويات مبهرة مع ليفربول، وتتويجه مع الأخير في الموسم المنصرم بدوري أبطال أوروبا.
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