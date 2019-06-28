يوسف الشريف يعلق على التعادل الثاني لمنتخب تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الفنن يوسف الشريف على تعادل منتخب تونس مع منتخب مالي بنتيجة 1|1 في مباراة اليوم، التي أقيمت على استاد السويس في الجولة الثانية من مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكتب الشريف في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "هاردلك تونس، هدف من غلطة غريبة جدًا، ولكن لسة الأماني ممكنة".

يذكر أن تونس جمعت نقطتين فقط من جولتين، لتصعب على نفسها مهمة الصعود إلى دور الـ16 من بطولة المقامة في مصر.